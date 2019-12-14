«Ему это не присуще»: Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом на новом YouTube-шоу ведущего Максима Галкина. Друг Лещенко — артист Владимир Винокур — встал на его защиту.

«Вообще, я не видел эту программу, я говорю только о том, что видел сам. Но в целом это не присуще Льву Валерьяновичу. Это могло выскочить случайно, и ничего страшного в этом нет», — приводит слова Винокура РИА ФАН. Сам Лещенко думал, что его нецензурную реплику уберут во время монтажа. «Ну вылетела „птичка“, ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — рассказал Лещенко Nation News.

Галкин запустил на платформе YouTube свое новое шоу «Музыкалити». Его суть состоит в оценке разных песен знаменитыми представителями разных поколений. Кроме того, трек просят оценить случайного прохожего.

После этого баллы суммируют и составляют финальный рейтинг композиции. Лещенко принял участие в первом выпуске шоу. Его визави стал лидер группы «Пошлая Молли», украинский музыкант Кирилл Бледный.