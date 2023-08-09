Знаменитости 09 августа 2023, 10:45 «Ему было на все это наплевать»: писатель Колпакиди — о колкостях в адрес голоса радиоведущего Володарского

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Историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди в разговоре с телеканалом «Звезда» вспомнил, как слушатели звонили радиоведущему Леониду Володарскому и «подкалывали» его на счет голоса.

По его словам, все эти колкости Володарский воспринимал спокойно и даже отшучивался.

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«Но если бы меня так вот поддевали, я бы, конечно, не выдержал. А ему было на все это наплевать, он отшучивался», — добавил историк.

В 1990-е годы голос Володарского стал культовым. Он звучал во многих переведенных иностранных фильмах. Позже Колпакиди вместе с радиоведущим создали цикл передач об истории советской разведки.