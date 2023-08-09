09 августа 2023, 10:45
«Ему было на все это наплевать»: писатель Колпакиди — о колкостях в адрес голоса радиоведущего Володарского
Историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди в разговоре с телеканалом «Звезда» вспомнил, как слушатели звонили радиоведущему Леониду Володарскому и «подкалывали» его на счет голоса.
По его словам, все эти колкости Володарский воспринимал спокойно и даже отшучивался.
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«Но если бы меня так вот поддевали, я бы, конечно, не выдержал. А ему было на все это наплевать, он отшучивался», — добавил историк.
В 1990-е годы голос Володарского стал культовым. Он звучал во многих переведенных иностранных фильмах. Позже Колпакиди вместе с радиоведущим создали цикл передач об истории советской разведки.
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