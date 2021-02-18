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    18 февраля 2021, 11:08

    «Ему были подвластны все роли». Валентина Талызина рассказала об Андрее Мягкове

    Екатерина Шамина, Екатерина Андронова

    Народный артист Андрей Мягков светским вечеринкам предпочитал занятия живописью. Об этом рассказала актриса Валентина Талызина, поделившись с «360» воспоминаниями о скончавшемся актере.

    «Ему были подвластны все роли». Валентина Талызина рассказала об Андрее Мягкове

    «Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже может где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — рассказала актриса, узнав от «360» о смерти Мягкова.

    Она рассказала, что Мягков был художником, всегда находил время для живописи. Он предпочитал рисовать, а не проводить время «на тусовках».

    «Он мне однажды сказал: „Если ты бы знала, какое счастье сидеть и рисовать, когда из твоего пера получается картина“», — добавила она.

    Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Актер сыграл главных героев в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Служебном романе» и других.