«Ему были подвластны все роли». Валентина Талызина рассказала об Андрее Мягкове

Народный артист Андрей Мягков светским вечеринкам предпочитал занятия живописью. Об этом рассказала актриса Валентина Талызина, поделившись с «360» воспоминаниями о скончавшемся актере.

«Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже может где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — рассказала актриса, узнав от «360» о смерти Мягкова.

Она рассказала, что Мягков был художником, всегда находил время для живописи. Он предпочитал рисовать, а не проводить время «на тусовках».

«Он мне однажды сказал: „Если ты бы знала, какое счастье сидеть и рисовать, когда из твоего пера получается картина“», — добавила она.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Актер сыграл главных героев в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Служебном романе» и других.