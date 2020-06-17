Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании-владельца Gucci

По данным издания, Kering является владельцем модных домов Yves Saint Laurent и Gucci. Кроме Эммы Уотсон в состав директоров вошли руководитель компании Didi Chuxing Жан Лю и предприниматель Тиджан Тиам.

По словам главы Kering Франсуа-Анри Пино, их знания, компетенция и опыт «станут бесценным дополнением к совету директоров». Уточняется, что актриса возглавит комитет по вопросам устойчивости окружающей среды.