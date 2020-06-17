17 июня 2020, 18:34
Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании-владельца Gucci
Одним из членов совета директоров компании Kering стала британская артистка Эмма Уотсон. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт предприятия.
По данным издания, Kering является владельцем модных домов Yves Saint Laurent и Gucci. Кроме Эммы Уотсон в состав директоров вошли руководитель компании Didi Chuxing Жан Лю и предприниматель Тиджан Тиам.
По словам главы Kering Франсуа-Анри Пино, их знания, компетенция и опыт «станут бесценным дополнением к совету директоров». Уточняется, что актриса возглавит комитет по вопросам устойчивости окружающей среды.