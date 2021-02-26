Эмма Уотсон ушла из кино из-за любви

Британская актриса Эмма Уотсон взяла перерыв в кинокарьере ради возлюбленного Лео Александра Робинтона. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на источник.

Актриса сейчас хочет проводить больше времени со своим возлюбленным. Источник предположил, что Уотсон начала серьезно задумываться о создании семьи.

Уотсон и Робинтон встречаются 18 месяцев. Пара живет в Лос-Анджелесе. Зимой влюбленные несколько недель отдыхали на Ибице.

Робинтон раньше занимался бизнесом по легальной продаже марихуаны, но бросил его в 2019 году, написала «Газета.ru».