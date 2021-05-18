Эмма Уотсон опровергла информация о своей помолвке

Актриса Эмма Уотсон написала в Twitter, что слухи о ее помолвке — это фейк. Об этом сообщило ИА "Федерал Пресс".

«Дорогие фанаты, слухи — это способ получать от вас клики с неправдивой информации», — заявила она.

Ранее появилась информация о том, что актриса якобы обручилась со своим партнером Лео Робинтоном. Уотсон уточнила, что если это произойдет, она обязательно расскажет сама.

Ранее певица Ариана Гранде тайно поженилась с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Праздник провели в доме певицы. На церемонии присутствовали около 20 человек, все прошло в неформальной обстановке.

Также американская певица Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес официально объявили о разрыве.

Лопес и Родригес пообещали и дальше вместе работать, а также поддерживать друг друга в общих проектах.

Певица и экс-баскетболист отложили свадьбу месяц назад. А в начале апреля 51-летняя Лопес вышла в свет без помолвочного кольца. Хотя знаменитости уверяли, что слухи об их расставании не соответствуют действительности.