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    20 мая 2021, 12:24

    Эмма Стоун рассказала о детской влюбленности в Ди Каприо

    Дарья Морозова

    Актриса Эмма Стоун поделилась впечатлениями от премии «Оскар», на которой награду ей вручал Леонардо Ди Каприо. В детстве она была в него влюблена. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Эмма Стоун рассказала о детской влюбленности в Ди Каприо

    Стоун отметила, что Ди Каприо до сих пор ее любимый актер, поэтому вручение «Оскара» запомнится ей надолго. Также она вспомнила о своем детстве.

    «Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме. Я посмотрела „Титаник“ в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни», — поделилась актриса.

    Она рассказала, что когда была помладше, у нее в комнате висела фотография Ди Каприо с его автографом. Стоун добавила, что до сих пор считает его «фантастическим актером».

    Ранее продюсер премии «Оскар» Стивен Содерберг объяснил, почему в этому году на премии был необычный порядок номинаций. В этот раз завершило церемонию вручение награды в категории «Лучший фильм». Дело в том, что организаторы хотели сделать премию необычной.

    «Мы подумали, что поменять порядок вручения премий будет забавно и эффектно, особенно когда люди не знают о том, что будет дальше», — рассказал Содерберг.