Эмма Стоун рассказала о детской влюбленности в Ди Каприо

Актриса Эмма Стоун поделилась впечатлениями от премии «Оскар», на которой награду ей вручал Леонардо Ди Каприо. В детстве она была в него влюблена. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стоун отметила, что Ди Каприо до сих пор ее любимый актер, поэтому вручение «Оскара» запомнится ей надолго. Также она вспомнила о своем детстве.

«Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме. Я посмотрела „Титаник“ в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни», — поделилась актриса.

Она рассказала, что когда была помладше, у нее в комнате висела фотография Ди Каприо с его автографом. Стоун добавила, что до сих пор считает его «фантастическим актером».

Ранее продюсер премии «Оскар» Стивен Содерберг объяснил, почему в этому году на премии был необычный порядок номинаций. В этот раз завершило церемонию вручение награды в категории «Лучший фильм». Дело в том, что организаторы хотели сделать премию необычной.

«Мы подумали, что поменять порядок вручения премий будет забавно и эффектно, особенно когда люди не знают о том, что будет дальше», — рассказал Содерберг.