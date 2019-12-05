Эмма Стоун и Дэйв Маккери рассказали о помолвке

Кинематографист поделился радостной новостью с поклонниками на личной странице в социальной сети Instagram. Он опубликовал фотографию с актрисой, а в подписи оставил смайлик сердца. На снимке Эмма Стоун улыбается и показывает помолвочное кольцо на пальце.

Эмма Стоун сыграет роль в новом фильме режиссера «Ла‐ла Ленд» Подробнее

Пара познакомилась на съемках вечерней музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC в 2016 году. Будущих супругов впервые заметили вдвоем в ноябре 2017 года. А недавно в интервью актриса отметила, что планирует выйти замуж и завести детей.

Подписчики режиссера в комментариях оставляют слова восхищения и поздравления паре.

Ранее стало известно, что актриса Эмма Стоун станет героиней фильма «Вавилон» режиссера картины «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.