Знаменитости 22 декабря 2023, 16:48 Эмир Кустурица заявил, что 90% сербов поддерживают Россию

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Отношение России и Сербии строятся на крепком фундаменте многолетней дружбы. Об этом L IFE рассказал режиссер Эмир Кустурица для проекта LIFE doc.

Он отметил, что 90% сербского народа поддерживают Россию. Потому что сами столкнулись с бомбардировками в 2000 году. И именно тогда поняли, что не могут надеяться на Запад, а только на Россию, которая никогда не бросала Сербию в беде.

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«Так что в крови обычного народа Россия — братская страна, которая ни разу на нас не напала. Ваш царь Николай II принял участие в Первой мировой войне из-за нас, русские добровольцы в 1876 году приходили сюда, а сербы уходили на сегодняшний Донбасс и воевали, и в конце концов Красная Армия освободила Белград по дороге на Берлин», — подытожил режиссер.

Также Кустурица поделился планами по работе над двумя проектами в России. Один из них — «Мертвые души» Николая Гоголя. Режиссер собирается снять фильм под названием «Три женщины и мертвые души».

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