Эминема включат в Зал славы рок-н-ролла

Зал славы рок-н-ролла пополнят новыми именами. За вклад в развитие жанра награду получат рэпер Эминем, а также еще шесть исполнителей. Среди них — группа Duran Duran и кантри-певица Долли Партон.

Церемонию награждения запланировали на 5 ноября 2022 года. Информацию об этом опубликовали на сайте музея.

«Непревзойденный талант. Непревзойденная суперзвезда. <…> Достижения Эминема говорят сами за себя», — отметили в Зале славы рок-н-ролла.

Благодаря Эминему, добавили в сообщении, хип-хоп закрепился как «самая коммерчески успешная музыка на планете».

Награды также удостоили певицу Долли Партон, группу Duran Duran, поп-певца и мульти-инструменталиста Лайонела Ричи, рок-певицу Пэт Бенатар, дуэт Eurythmics и поп-певицу Карли Саймон.

Достижения нескольких исполнителей отметят в отдельных категориях. Например, британская группа Judas Priest войдет в Зал славы как «Музыкальное совершенство».