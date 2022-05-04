Эминема включат в Зал славы рок-н-ролла
Зал славы рок-н-ролла увековечит рэпера Эминема
Зал славы рок-н-ролла пополнят новыми именами. За вклад в развитие жанра награду получат рэпер Эминем, а также еще шесть исполнителей. Среди них — группа Duran Duran и кантри-певица Долли Партон.
Церемонию награждения запланировали на 5 ноября 2022 года. Информацию об этом опубликовали на сайте музея.
«Непревзойденный талант. Непревзойденная суперзвезда. <…> Достижения Эминема говорят сами за себя», — отметили в Зале славы рок-н-ролла.
Благодаря Эминему, добавили в сообщении, хип-хоп закрепился как «самая коммерчески успешная музыка на планете».
Награды также удостоили певицу Долли Партон, группу Duran Duran, поп-певца и мульти-инструменталиста Лайонела Ричи, рок-певицу Пэт Бенатар, дуэт Eurythmics и поп-певицу Карли Саймон.
Достижения нескольких исполнителей отметят в отдельных категориях. Например, британская группа Judas Priest войдет в Зал славы как «Музыкальное совершенство».