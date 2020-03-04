Эминем раздразнил фанатов новым челленджем

Новый челлендж появился в Instagram. Его запустил Эминем, который предложил повторить исполнение песни Godzilla. Лучших исполнитель обещал наградить.

Участие в #GodzillaChallenge может принять любой. Нужно только обладать хорошей дикцией и быть смелым — перепеть известного рэпера явно удастся не каждому.

Наиболее яркие выступления Эминем пообещал репостить к себе. Самого крутого ждет награда — какая, правда, пока непонятно.

Пока что исполнитель опубликовал только одно понравившееся ему выступление. И человек на нем даже не поет.

Тем временем в соцсети присоединились к челленджу уже многие. Некоторые действительно достойны внимания Эминема.

Кстати, сам Эминем в одном из фрагментов песни произнес за 30 секунд 229 слов. Этот результат, сообщил «Ридус», стал рекордным по скорости чтения рэпа. В секунду музыкант произнес 11,3 слога.

В треке Majesty рэпер читал 10,3 слога в секунду, а в Rap God — 9,6 слога.