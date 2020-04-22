Эминем отметил 12 лет трезвости

Исполнитель вот уже 12 лет ведет трезвый образ жизни. Последний раз Эминем употреблял алкоголь в 2008 году. За пять месяцев до этого его жизни угрожала передозировка болеутоляющим.

Борьбе с алкогольной и наркозависимостью певец посвятил произведение «Not Afraid». Оно вышло в 2010 году.