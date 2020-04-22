22 апреля 2020, 13:43
Эминем отметил 12 лет трезвости
Эминем, американский рэпер, отметил 12 лет трезвости. Фотографией с медалью за эту заслугу он поделился на своей странице в Instagram. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на зарубежное СМИ.
Исполнитель вот уже 12 лет ведет трезвый образ жизни. Последний раз Эминем употреблял алкоголь в 2008 году. За пять месяцев до этого его жизни угрожала передозировка болеутоляющим.
Борьбе с алкогольной и наркозависимостью певец посвятил произведение «Not Afraid». Оно вышло в 2010 году.