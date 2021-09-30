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    30 сентября 2021, 18:58

    Эминем открыл кафе в Детройте

    Дарья Морозова

    Эминем открыл кафе под названием Mom’s Spaghetti в Детройте. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    В названии содержится отсылка к строчке из песни Lose Yourself — о приступе тошноты на рэп-баттле.

    Меню в ресторане короткое: мамины спагетти, мамины спагетти с фрикадельками и спагетти-сэндвич.

    Шеф-повар заведения, рассказал, что вся еда напоминает домашнюю. По этой причине ему пришлось потрудиться над соусом для спагетти: он получался слишком «ресторанным».