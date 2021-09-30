Эминем открыл кафе в Детройте

Эминем открыл кафе под названием Mom’s Spaghetti в Детройте. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В названии содержится отсылка к строчке из песни Lose Yourself — о приступе тошноты на рэп-баттле.

Меню в ресторане короткое: мамины спагетти, мамины спагетти с фрикадельками и спагетти-сэндвич.

Шеф-повар заведения, рассказал, что вся еда напоминает домашнюю. По этой причине ему пришлось потрудиться над соусом для спагетти: он получался слишком «ресторанным».