Эминем обнаружил злобного бездомного в своем особняке

В особняк музыканта Эминема пробрался бездомный, который угрожал убить его. Инцидент произошел еще весной.

Эминем проснулся в своем доме и увидел незнакомого мужчину, стоящего перед ним. Тот пригрозил, что убьет музыканта. Но рэпер не испугался и смог выпроводить бездомного из комнаты и довести до охраны.

Полиция приехала на вызов и застала драку между бездомным и охранником Эминема. Мужчина был без оружия, его задержали и назначили залог в 50 тысяч долларов, который он не смог выплатить. Предполагается, что нападавший живет на улице, сообщает Detroit Free Press.

Теперь мужчину обвиняют в незаконном проникновении в жилище и порче имущества. Оказалось, что он попал в дом, разбив окно. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что у его подзащитного могут быть психические проблемы.

О происшествии стало известно только сейчас, потому что прошло предварительное слушание дела. Показания в суде дал полицейский, который приехал на вызов.