Эмин Агаларов рассказал про общение с Трампом

«Он никогда не откажет, если кто-то хочет сфотографироваться. Ему все и всегда интересно, и он пытается узнать от человека как можно больше <…> Если говорить о человеческих качествах, то он один из самых приятных, адекватных, умных, находчивых и при этом успешных людей, что мне доводилось встречать», — признал Агаларов.

Агаларов прокомментировал ситуацию вокруг расследования Роберта Мюллера.

«В России все восприняли произошедшее как шутку. Русским в тот момент показалось весьма комичным, что встреча, организованная российским певцом и предпринимателем, могла хоть как-то повлиять на выборы в США», — отметил музыкант.

Напомним, в 2013 году российский предприниматель Араз Агаларов рассказывал о переговорах с Трампом по сотрудничеству в сфере недвижимости. Планировалось построить в Москве небоскреб, похожий на «башню Трампа» в Нью-Йорке.

По словам адвоката Агаларовых Скотта Балбера, в ходе переговоров не затрагивались политические вопросы.