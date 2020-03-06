06 марта 2020, 05:20
Эмилия Кларк рассказала, что ее брат украл на съемках «Игры престолов»
Американская актриса, исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк поделилась рассказом, что ее брат украл ей в подарок со съемочной площадки. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.
Актриса рассказала, что брат, работавший на съемках сериала оператором, сделал ей необычный подарок на Рождество.
«Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — призналась Кларк.
Она назвала это лучшим рождественским подарком и добавила, что расплакалась при виде него.