Эмилия Кларк рассказала, что ее брат украл на съемках «Игры престолов»

Актриса рассказала, что брат, работавший на съемках сериала оператором, сделал ей необычный подарок на Рождество.

«Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — призналась Кларк.

Она назвала это лучшим рождественским подарком и добавила, что расплакалась при виде него.