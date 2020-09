Эмили Ратаковски обвинила известного фотографа в сексуальном насилии

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски обвинила известного фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии над ней после фотосессии в 2012 году.

Как рассказала манекенщица в личном эссе Buying Myself Back. When does a model own her own image? («Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?») для New York Magazine, инцидент произошел, когда она участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила у Ледера дома в Нью-Йорке. Сначала девушка была в нижнем белье, но затем фотограф якобы попросил его снять.

По словам Ратаковски, во время съемки она согласилась выпить красного вина, «желая казаться старше и мудрее».

Закончив съемку модель и фотограф продолжили разговаривать. По словам Ратаковски, в какой-то момент ее сознание стало совсем спутанным из-за алкоголя.

Ледер расспрашивал ее про ее парней, поделилась Ратаковски. При этом модель отметила, что большая часть их беседы «прошла как в тумане».

«Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня», — написано в материале.

Ратаковски отметила, что Ледер был груб и причинил ей боль. Она резко вырвала его руку, после чего фотограф ушел на второй этаж. Сама модель переночевала у него, а утром вернулась домой.

Джонатан Ледер уже ответил на заявление модели, сообщило Daily Mail. По словам фотографа, рассказ Ратаковски — это абсолютная ложь. «Мне жаль, что она находится на том этапе своей карьеры, когда ей приходится прибегать к подобной тактике, чтобы завоевать внимание прессы и получить известность. Это позор», — высказался фотограф.