Эмили Ратаковски обвинила исполнителя хита Blurred Lines в домогательствах

Американская супермодель Эмили Ратаковски в своей книге «Мое тело» обвинила музыканта Робина Тика в домогательствах. По словам модели, все произошло во время съемок видеоклипа на песню Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines.

Исполнитель, как отметила Ратаковски, внезапно обхватил ее сзади и положил руки на ее обнаженную грудь, сообщило The Daily Beast. По словам модели, Тик выглядел пьяным, а его действия заставили ее почувствовать «жар унижения».

Режиссер клипа Диана Мартель подтвердила слова Ратаковски.

«Я тогда закричала своим очень агрессивным бруклинским голосом: „Какого черта ты делаешь! Все, съемка окончена!“», — приводит издание ее слова.

Эмили Ратаковски получила широкую известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines. В 2013 году композиция занимала первые строчки в хит-парадах 24 стран. После этого модель принимала участие в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, а также снималась в телешоу и кино.

В сентябре прошлого года Ратаковски обвинила известного фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии над ней после фотосессии в 2012 году. Как рассказала манекенщица в личном эссе Buying Myself Back. When does a model own her own image? («Выкупить себя обратно. Когда модели принадлежит ее собственная фотография?») для New York Magazine, инцидент произошел, когда она участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила у Ледера дома в Нью-Йорке.