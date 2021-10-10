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    10 октября 2021, 10:56

    Емельяненко заявил, что женщин надо периодически бить — а потом списал все на шутку

    Боец Емельяненко назвал шуткой слова о том, что женщин нужно периодически бить

    Анастасия Калинина

    Во время съемок YouTube-шоу «Что было дальше?» ведущий Нурлан Сабуров спросил у бойца Александра Емельяненко, как часто нужно бить женщин. Спортсмен сказал, что периодически. Но журналистам после он объяснил, что эта была шутка.

    Емельяненко заявил, что женщин надо периодически бить — а потом списал все на шутку

    «Я пришел на юмористическую программу. Эту фразу не надо воспринимать никаким иным образом, кроме как шутку. В программе „ЧБД“ неоднократно шутили про цвет кожи, ориентацию, но почему-то решили зацепиться за мою шутку», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

    Спортсмен добавил, что он любит женщин и никогда не обижает их. Поэтому он попросил, чтобы женщины тоже его не обижали.

    Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл поединок с блогером Артемом Тарасовым. Их встреча прошла в середине сентября в Москве. Драка шла по правилам кулачного боя. Было проведено три раунда по две минуты каждый. Боец ММА несколько раз отправил Тарасова в нокдаун. По итогам Емельяненко был единогласно признан победителем. За свою карьеру Емельяненко-младший проигрывал бой восемь раз, один завершил вничью.