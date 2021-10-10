Во время съемок YouTube-шоу «Что было дальше?» ведущий Нурлан Сабуров спросил у бойца Александра Емельяненко, как часто нужно бить женщин. Спортсмен сказал, что периодически. Но журналистам после он объяснил, что эта была шутка.

«Я пришел на юмористическую программу. Эту фразу не надо воспринимать никаким иным образом, кроме как шутку. В программе „ЧБД“ неоднократно шутили про цвет кожи, ориентацию, но почему-то решили зацепиться за мою шутку», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Спортсмен добавил, что он любит женщин и никогда не обижает их. Поэтому он попросил, чтобы женщины тоже его не обижали.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл поединок с блогером Артемом Тарасовым. Их встреча прошла в середине сентября в Москве. Драка шла по правилам кулачного боя. Было проведено три раунда по две минуты каждый. Боец ММА несколько раз отправил Тарасова в нокдаун. По итогам Емельяненко был единогласно признан победителем. За свою карьеру Емельяненко-младший проигрывал бой восемь раз, один завершил вничью.