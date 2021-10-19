Емельяненко призвал запретить «фрик-бои» наподобие поединка Джигурды и Милонова

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко предложил добиваться запрета на проведение «фрик-боев» между непрофессионалами. Об этом он заявил ТАСС.

«Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок», — посетовал спортсмен.

Емельяненко напомнил, что выступал в тяжелой весовой категории выше 93 килограммов. И его соперниками были профессионалы. Поэтому он считает, что это нельзя сравнивать.

«Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить», — сказал боец.

Он отметил, что, когда стоял во главе Союза MMA России, они общались с разными лигами и требовали не ставить соперников даже разного уровня. Всегда удавалось договориться.

«Мы получали согласие. Такого, как сейчас, не было, это форменное безобразие», — заключил он.

Поединок, который ранее прошел между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой, профессиональные бойцы назвали «фрик-шоу», указав, что это не имеет никакого отношения к настоящему спорту.