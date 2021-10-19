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    19 октября 2021, 12:19

    Емельяненко призвал запретить «фрик-бои» наподобие поединка Джигурды и Милонова

    Российский боец Федор Емельяненко предложил запрещать бои непрофессионалов

    Александр Блинов

    Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко предложил добиваться запрета на проведение «фрик-боев» между непрофессионалами. Об этом он заявил ТАСС.

    «Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок», — посетовал спортсмен.

    Емельяненко напомнил, что выступал в тяжелой весовой категории выше 93 килограммов. И его соперниками были профессионалы. Поэтому он считает, что это нельзя сравнивать.

    «Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить», — сказал боец.

    Он отметил, что, когда стоял во главе Союза MMA России, они общались с разными лигами и требовали не ставить соперников даже разного уровня. Всегда удавалось договориться.

    «Мы получали согласие. Такого, как сейчас, не было, это форменное безобразие», — заключил он.

    Поединок, который ранее прошел между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и артистом Никитой Джигурдой, профессиональные бойцы назвали «фрик-шоу», указав, что это не имеет никакого отношения к настоящему спорту.