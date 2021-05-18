Емельяненко пообещал тренировать Дзюбу

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба может обрести наставника в MMA. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на его желание участвовать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Емельяненко в беседе с «ВсеПроСпорт» рассказал, что помог бы футболисту в тренировках. Драться с Дзюбой он бы не стал.

«Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему в подготовке», — заявил 39-летний тяжеловес.

Он признался, что не вышел бы против форварда «Зенита»: «рука на капитана национальной сборной по футболу» у Емельяненко не поднимется.

Ранее Дзюба заметил, что хотел бы попробовать себя в различных видах спорта, кроме баскетбола. Футболиста интересуют смешанные единоборства, теннис, хоккей, плавание и биатлон.

На днях Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона РПЛ: в турнире на его счету 137 голов. В сезоне у него 20 голов в 20 встречах. А за всю историю своей карьеры футболист забил 200 мячей в ворота противников. Юбилейный мяч он отпраздновал с соской во рту и изобразил укачивание ребенка.