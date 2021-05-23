Эмбер Херд захотела сняться в «Фантастических тварях». Из фильма уволили Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд захотела сняться в третьей части «Фантастических тварей». При этом ее бывшему мужу Джонни Деппу пришлось отказаться от этой кинокартины из-за скандального развода со звездой. Об этом сообщил Express со ссылкой на источник.

Агенты Херд работают над тем, чтобы актрисе досталась роль в новой части фильма «Фантастические твари и где они обитают». Кого может сыграть Эмбер — неизвестно. Источник зарубежного издания иронично заметил, что место «главного злодея» Грин-де-Вальда уже занято.

Если эта информация подтвердится, знаменитости придется работать на одной съемочной площадке с Мадсом Миккельсеном, который заменил Деппа.

В конце 2020 года Джонни Деппу пришлось отказаться от съемок в третьей части франшизы из-за скандала с бывшей женой. Он рассказал, что в компании Warner Bros., которая занимается производством спин-оффа «Гарри Поттера», его попросили отказаться от роли.

Эмбер обвинила актера в пьянстве и рукоприкладстве.

«Фантастические твари и где они обитают» — приквел истории о Гарри Поттере. Действие первых двух частей разворачивается в начале XX века, за 65 лет до начала основной саги. Депп исполнил роль Грин-де-Вальда. Премьера третьей части франшизы запланирована на июль 2022 года.