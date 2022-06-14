Эмбер Херд уберут из нового «Аквамена»

Вторая часть «Аквамена» лишилась Эмбер Херд. Все эпизоды с актрисой компания Warner Bros. вырежет, а на ее место уже начали искать замену. Об этом сообщил портал Just Jared со ссылкой на источник.

Новый кастинг в Warner Bros. решили провести после скринингов. Поиск подходящей кандидатуры поручили продюсерам.

«Они собираются устроить пересъемки с Джейсоном Момоа и Николь Кидман», — уточнил собеседник издания.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Премьера «Аквамена 2» в кинотеатрах запланирована на 17 марта 2023 года.

Присяжные признали Херд виновной в клевете: она обвинила экс-супруга Джонни Деппа в домашнем насилии. Суд обязал актрису выплатить бывшему мужу компенсацию в 10,4 миллиона долларов. Адвокат Деппа допустил, что взыскивать сумму артист не станет.