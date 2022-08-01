Эмбер Херд продала дом в Калифорнии ради компенсации Джонни Деппу

Американская актриса Эмбер Херд начала распродавать имущество, чтобы выплатить штраф и компенсацию бывшему супругу Джонни Деппу за клевету. За дом в Калифорнии она выручила 1,05 миллиона долларов. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Эмбер Херд проиграла дело против Джонни Деппа. Суд обязал ее выплатить 10 миллионов долларов в качестве компенсации и 350 тысяч долларов в виде штрафных санкций.

«Она говорит, что у нее недостаточно денег для этого. Теперь она, возможно, начала собирать часть этих денег, продав свой дом в Юкка-Вэлли в калифорнийской пустыне за 1,05 миллиона долларов», — сообщил автор статьи.

Дом в округе Сан-Бернардино актриса купила в 2019 году через анонимный траст. Скоро она получит от Джонни Деппа два миллиона долларов по встречному иску, и останется собрать больше восьми миллионов. Эмбер Херд могла бы выплатить эту сумму без больших потерь, если бы в свое время согласилась на предложение адвокатов потребовать поделить гонорар бывшего мужа за четвертую часть фильма «Пираты Карибского моря». Но она этого не сделала.