Эмбер Херд может лишиться роли в «Аквамене»

Фанаты Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать Херд из сиквела «Аквамена». Студия Warner Bros. Обратила внимание на поклонников и задумается о том, чтобы уволить актрису. Возможно, экранное время с участием бывшей жены Деппа сократят.

Напомним, ранее Эмбер Херд призналась в том, что избила экс-супруга.