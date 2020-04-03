    03 апреля 2020, 10:24

    Эмбер Херд может лишиться роли в «Аквамене»

    Анастасия Кременчугская

    Актриса Эмбер Херд, избившая актера Джонни Деппа, подверглась критике со стороны общественности. Поклонники призывают кинокомпанию Warner Bros. Лишить артистку роли в новом «Аквамене». Студия задумалась об этом, написал сайт «Дни.ру».

    Фанаты Джонни Деппа создали петицию с требованием убрать Херд из сиквела «Аквамена». Студия Warner Bros. Обратила внимание на поклонников и задумается о том, чтобы уволить актрису. Возможно, экранное время с участием бывшей жены Деппа сократят.

    Напомним, ранее Эмбер Херд призналась в том, что избила экс-супруга.