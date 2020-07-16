Эмбер Херд использовала чужую историю о насилии в обвинениях к Джонни Деппу

Американская актриса Эмбер Херд использовала чужую историю об изнасиловании в обвинениях, предъявленных бывшему мужу Джонни Деппу.

Девушка подала в суд на экс-супруга за то, что он якобы применял в ее отношении насильственные действия. Эта информация моментально распространилась в СМИ. 57-летний актер в свою очередь подал в суд на таблоид The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в избиении Эмбер.

Депп утверждает, что жертвой в паре был именно он. По его словам, Херд отрезала ему палец, тушила сигарету о его лицо и даже однажды испражнилась в их постель. На сторону актера встала бывшая помощница Херд, информирует «Экспресс газета».

«У меня есть свои причины для дачи показаний», — заявила женщина.

Она призналась, что несколько лет назад рассказала своей работодательнице о пережитом сексуальном насилии. Это случилось, когда девушке было 26 лет. Произошедшее сильно травмировало ее. Женщина испытала шок, когда узнала, что актриса украла ее историю.

«Просматривая документы, к моему большому шоку и ужасу, я обнаружила, что мисс Херд фактически украла мой рассказ о сексуальном насилии и превратила его в свою собственную историю, чтобы извлечь пользу для себя», — заявила она.

Бывшая помощница Херд подтвердила, что актриса злоупотребляла алкоголем и часто устраивала вечеринки. Теперь девушке грозит тюремный срок за фальсификацию улик против Деппа.