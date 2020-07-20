20 июля 2020, 18:16
Эмбер Херд дала показания против Джонни Деппа
Эмбер Херд, актриса, выступила против бывшего мужа, актера Джонни Деппа в суде. Она обвинила его в насилии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Во время заседания актриса рассказала, что Депп избил ее, когда она навещала его во время съемок «Пиратов Карибского моря» в Австралии в 2015 году. Она заявила, что подвергалась «психологическому, физическому, эмоциональному» насилию. По ее словам, после общения с экс-супругом, у нее были разбиты губы и нос, а на руках были порезы. Она также обвинила Деппа в том, что он порвал ей платье, толкая.
«Он так сильно держал меня за шею, что я не могла дышать. Я пыталась сказать ему это, я думала, что он меня убьет», — поделилась Херд.
Отвечая на вопрос о кончике пальца актера, который во время ссоры оказался отрезан, артистка сказала, что не видела этого.