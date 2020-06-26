Эмбер Херд дала Маску прозвище. Еще до развода с Деппом

Суд раскрыл прозвище главы компании SpaceX Илона Маска, которое дала ему актрисой Эмбер Херд, когда еще была замужем за актером Джонни Деппом.

Херд называла Маска «человек-ракета» (rocketman) — именно под таким прозвищем глава SpaceX оказался записан у нее в телефоне, пишет Daily Mail. Об этом стало известно благодаря представленной суду переписке Эмбер Херд и Илона Маска в период, когда актриса была замужем за Деппом.

Актриса отправила сообщение Маску 22 мая 2016 года. По ее словам, это произошло через день после вспыхнувшего между ней и Деппом конфликта, в ходе которого актер якобы атаковал ее при помощи телефона.

В переписке Херд рассказала Маску о том, что собирается подавать на развод с Деппом. Глава SpaceX, в свою очередь, предлагает ей охрану «24/7» из-за ее рассказов о том, что актер применял к ней насилие.

Ранее бывший супруг подруги Херд Джош Дрю сообщил адвокатам Деппа, что Эмбер спала с Илоном Маском и Карой Делевинь в 2016 году в их доме в Лос-Анджелесе. Об этом ему рассказала его бывшая супруга Ракель «Рокки» Пеннингтон. Маск прокомментировал эти слухи. По его словам, он давно дружит с Делевинь, но в интимных отношениях с ней никогда не состоял. Он также подчеркнул, что роман с Эмбер Херд у него начался уже после ее расставания с мужем.