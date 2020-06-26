    26 июня 2020, 02:29

    Эмбер Херд дала Маску прозвище. Еще до развода с Деппом

    Валерия Шафирко

    Суд раскрыл прозвище главы компании SpaceX Илона Маска, которое дала ему актрисой Эмбер Херд, когда еще была замужем за актером Джонни Деппом.
    Эмбер Херд дала Маску прозвище. Еще до развода с Деппом

    Херд называла Маска «человек-ракета» (rocketman) — именно под таким прозвищем глава SpaceX оказался записан у нее в телефоне, пишет Daily Mail. Об этом стало известно благодаря представленной суду переписке Эмбер Херд и Илона Маска в период, когда актриса была замужем за Деппом.

    Актриса отправила сообщение Маску 22 мая 2016 года. По ее словам, это произошло через день после вспыхнувшего между ней и Деппом конфликта, в ходе которого актер якобы атаковал ее при помощи телефона.

    В переписке Херд рассказала Маску о том, что собирается подавать на развод с Деппом. Глава SpaceX, в свою очередь, предлагает ей охрану «24/7» из-за ее рассказов о том, что актер применял к ней насилие.

    Ранее бывший супруг подруги Херд Джош Дрю сообщил адвокатам Деппа, что Эмбер спала с Илоном Маском и Карой Делевинь в 2016 году в их доме в Лос-Анджелесе. Об этом ему рассказала его бывшая супруга Ракель «Рокки» Пеннингтон. Маск прокомментировал эти слухи. По его словам, он давно дружит с Делевинь, но в интимных отношениях с ней никогда не состоял. Он также подчеркнул, что роман с Эмбер Херд у него начался уже после ее расставания с мужем.