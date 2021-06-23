Metallica выпустит кавер-альбом с участием Элтона Джона

Metalliса в честь 30-летия своего альбома Black Album выпустит его переиздание и сборник каверов с участием множества звезд. Среди них есть Элтон Джон. Об этом сообщила НСН.

Кроме него, в записи приняли участием Мак ДеМарко, Кори Тейлор из Slipknot, Джей Бальвин, вокалист Depeche Mode Дейв Гаан, Элтон Джон, Игорь Левит, монгольская группа Hu, Фиби Бриджерс, Майли Сайрус. Последняя анонсировала кавер на песню Nothing Else Matters. Элтон Джон сыграл в ее версии песни на рояле. Альбом выйдет 10 сентября этого года.