Знаменитости 28 августа 2023, 23:00 Элтона Джона выписали из больницы Музыканта Элтона Джона выписали из больницы после падения в его доме в Ницце Википедия

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Музыкант Элтон Джон выписался из больницы после падения в своем доме во Франции. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

По его словам, 76-летний певец отправился в больницу в качестве меры предосторожности. Утром в понедельник, 28 августа, после осмотра его отправили домой.

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«Сегодня утром после осмотра его немедленно выписали, и сейчас он вернулся домой и чувствует себя хорошо», — подчеркнул представитель Элтона Джона.

Музыкант попал в больницу в ночь на 28 августа. Как напомнили «Известия», в своем доме в Мон-Бороне в Ницце он поскользнулся и упал. По данным СМИ, медики диагностировали артисту легкие травмы, оставив звезду под наблюдением.

В июле Элтон Джон завершил свой прощальный гастрольный тур. Артист заявил, что шоу Farewell Yellow Brick Road Tour стало заключительным в его карьере. За 333 концерта певец и композитор мог заработать свыше миллиарда долларов.