Знаменитости 28 августа 2023, 15:06 Элтона Джона госпитализировали Nice Matin: Элтон Джон упал в своем доме в Ницце, потребовалась госпитализация Википедия

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Музыканта Элтона Джона госпитализировали в Монако, после того как он упал в своем доме в Ницце. Артист отделался легкими травмами, сообщили источники Nice Matin.

Несчастный случай произошел с 76-летним певцом и композитором дома в Мон-Бороне в Ницце. Ночью с 27 на 28 августа он упал, а спустя время обратился за медпомощью в больницу Монако. Врачи нашли у Элтона Джона легкие травмы, но оставили под наблюдением.

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В июле он завершил гастрольную деятельность. Турне Farewell Yellow Brick Road Tour стало последним, Элтон Джон пообещал больше не выступать на выездах.

Журналисты прогнозировали, что за 333 концерта музыкант мог заработать больше миллиарда долларов.

Элтон Джон пережил операцию по замене бедра, в 2022 году переболел COVID-19, сообщили «Известия». Журналисты рассказали о его проблемах со слухом и коленными суставами.