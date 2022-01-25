Британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом. В этой связи он вынужден перенести ряд концертов в США. Об это музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

«Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе», — сообщил певец.

По его словам, перенос шоу всегда доставляет большое разочарование. Он извинился перед теми, «кому был причинен дискомфорт», но подчеркнул, что хочет сберечь себя и свою команду.

74-летний Элтон Джон уточнил, что был полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку и благодаря этому переносит болезнь легко.

«У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — сообщил певец.

Элтон Джон в 2018 году начал свой последний мировой концертный тур, получивший название по одной из его самых известных композиций Farewell Yellow Brick Road («Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом»). Он должен был дать около 300 концертов и завершить тур четырьмя выступлениями на стадион «О2-арена» в Лондоне в декабре 2020 года. Однако сначала в планы вмешалась болезнь музыканта, а затем пандемия COVID-19. Из-за последней выступления Джона неоднократно переносились.

Ранее британская певица Адель со слезами на глазах попросила прощения у поклонников за перенос концертов в Лас-Вегасе. Она рассказала, что половина ее команды заболела коронавирусной инфекцией.