Элтон Джон связал смерть Джорджа Майкла с гомосексуализмом

Британский певец Джордж Майкл умер от неприятия себя как гомосексуальной личности. Тяжелыми наркотиками и алкоголем артист пытался заставить замолчать свое истинное «я». В этом уверен коллега музыканта Элтон Джон.

«У меня было два варианта: умереть или жить. И я хотел жить. Бедный Джордж не хотел этого, настолько некомфортно ему было в собственной шкуре из-за того, что он был геем», — объяснил Джон.

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В разговоре с телеведущей Шэрон Осборн в американском телешоу «Разговор» Джон заметил, что Майкл никак не мог изменить свою жизнь и смириться со своим естеством, написал сайт The Sun. Это в итоге и свело музыканта в могилу.

«Он не мог этого понять, Джордж. И он возмущался тем фактом, что я намекнул, что, возможно, если он немного подкорректирует свою жизнь, если попробует что-то ранее неизведанное, то он станет счастливее», — добавил культовый музыкант.

Йоргос Кириакос Панайоту, известный нам как Джордж Майкл, умер 25 декабря 2016 года в своем доме в Великобритании. Ему было 53 года. Артист боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни. Кроме того, певец и музыкант постоянно прикладывался к бутылке.

В марте 2017 года наконец были названы причины смерти артиста. По словам старшего коронера Даррена Солтера, Джродж Майкл умер от «естественных причин». При этом вскрытие показало, что певец умер от «дилатационной кардиомиопатии с миокардитом и ожирением печени». Артиста похоронили рядом с матерью в закрытой для посещения части Хайгетского кладбища на севере Лондона.