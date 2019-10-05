Элтон Джон рассказал, как оказался на грани смерти после операции

Через 10 дней после операции музыкант обратил внимание, что с его организмом «что-то не так». У Джона начался жар. Из-за этого ему пришлось опять лечь в одну из больниц Лондона на 11 дней.

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«Оказалось, что у меня было редкое осложнение после операции. В больнице в одиночестве глубокой ночью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, позволь мне снова увидеть моих детей», — рассказал музыкант.

Рак диагностировали у музыканта в 2017 году. Он отказался от химиотерапии и вместо нее решился на операцию. Врачи провели хирургическое вмешательство в Лос-Анджелесе. Джон согласился на операцию, чтобы «идея рака не нависала над ним» многие годы.

В конце января 2018 года Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. С тех пор он решил больше внимания уделять семье.