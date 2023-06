Знаменитости 26 июня 2023, 06:46 Элтон Джон отыграл последний в Великобритании концерт прощального тура Певец Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании, исполнив Rocket Man РИА «Новости»

Очередной концерт прощального тура Элтона Джона и последний в Великобритании прошел на музыкальном фестивале Гластонбери. Он завершился знаменитой песней Rocket Man, фейерверком и рекордными сборами, сообщили «Известия».

Элтон Джон стал звездой фестиваля и выступил на одной из основных его площадок Pyramid Stage. Концерт музыкант начал с песни Pinball Wizard, которую не исполнял 10 лет, а завершил своей визитной карточкой — Rocket Man и фейерверком. В программу вошли также Don’t Go Breaking My Heart, Your Song и песня Джорджа Майкла Don’t Let the Sun Go Down on Me.

«Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения», — сказал певец.

Прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour завершится 8 июля в Стокгольме, концерт на фестивале Гластонбери стал последним на родине Элтона Джона — в Великобритании. Еще до конца тура музыкант заработал рекордную сумму 887 миллионов долларов, а после заключительного концерта выручка превысит миллиард.