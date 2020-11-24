Эльман Пашаев сообщил, что заразился коронавирусом

Скандально известный юрист рассказал, что болезнь протекает не в тяжелой форме. У него ломит спину, держится повышенная температура. Мужчина борется с недугом уже 10 дней.

«Чувствую себя средней паршивости. Лечусь сейчас дома, но сначала забрали в больницу, сказали потом, что можно и дома лечиться. У меня супруга врач, но, когда надо, скорая приезжает», — поделился Пашаев.

Он уточнил, что медики приезжали к нему уже «раза три или четыре». Юрист сперва не понял, что заболел COVID-19. Он слег после поездки в Йошкар-Олу. В настоящий момент легкие поражены до 15%. Бывший адвокат не исключает, что коронавирусом заразились и его дочь с женой. Пока у них нет симптомов, но температура поднялась.

Ранее зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в шести субъектах нашей страны ситуация с койками для инфицированных СОVID-19 пациентов достигла критических масштабов.