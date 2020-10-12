Эльман Пашаев подал в суд на журналистов

Эльман Пашаев подал в суд на ТАСС. Экс-адвокат Михаила Ефремова обвиняет агентство в распространении недостоверной информации. Подробнее об иске «360» рассказал сам Пашаев.

«Две недели назад я подал в суд на ТАСС. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Они написали, что семья Ефремова якобы подала на меня в суд по факту мошенничества. <...> Судья ответит, откуда у них информация про семью Ефремова», — поделился Эльман Пашаев.

Он также добавил, что пока требует опровержения новости без материальной компенсации. Однако Пашаев посмотрит, как представители ТАСС будут себя вести в суде, и решит, что делать дальше.

«Посмотрим, как они себя поведут. Дальше видно будет. А так у меня все хорошо, работаю», — заключил Эльман Пашаев.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов попросил суд снять с рассмотрения жалобы, поданные его бывшими адвокатами Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской. Об этом сообщал RT. Актер настаивает, что суд должен заниматься лишь жалобами, которые подали его новые защитники.