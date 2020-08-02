Эльман Пашаев будет ходатайствовать о видеотрансляции суда над Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет ходатайствовать о проведении видеотрансляции процесса над актером. Пресненский суд Москвы рассмотрит дело актера 5 августа.

Об этом Пашаев рассказал ТАСС.

«Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — отметил защитник.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил рассмотрение дела актера на 5 августа. Пашаев отметил, что в этот день занят в другом процессе, поэтому будет просить суд перенести заседание на другую дату.

Михаила Ефремова будут судить за участие в ДТП, которое произошло на Садовом кольце 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. В результате аварии водитель грузовика скончался от полученных травм на следующее утро.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которые повлекли по неосторожности смерть человека. За это актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.