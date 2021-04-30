Эллиот Пейдж рассказал Опре, что вырезание груди изменило его жизнь

Актер Эллиот Пейдж признался, что операция по удалению груди «изменила его жизнь». Впервые увидев себя в зеркале в полотенце, трансгендерный мужчина по-настоящему обрадовался.

Пейдж дал интервью Опре Уинфри. Журнал People опубликовал его часть. В нем актер говорит о своем решении и важности поддержки трансгендеров со стороны здравоохранения.

«Я хотел поговорить об этом по нескольким причинам. Хотел поделиться, насколько это изменило мою жизнь. Я действительно верю, что это может спасти жизнь многим людям», — отметил 34-летний Эллиот.

В разговоре с Опрой тарнсгендер добавил, что наблюдение за изменившимся после операции телом доставляло ему «наибольшую радость».

«Выходишь из душа, полотенце обернуто вокруг талии. Ты смотришь на себя в зеркало и думаешь: „Вот и я“», — рассказал актер.

Пейдж также подверг критике законодателей, которые «распространяют ложь о здравоохранении для трансгендерной молодежи».

В марте журнал Time разместил фотографию Эллиота Пейджа. Он стал первым трансгендерным мужчиной, попавшим на обложку глянца.