01 июня 2020, 20:18
Елизавета II вышла с карантина и оседлала коня
В последний день весны 94-летняя королева Елизавета II прокатилась на пони в парке при Виндзорском замке, так как в Великобритании смягчают карантинные ограничения. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Королева Елизавета II решила ослабить карантин и прогуляться на свежем воздухе. Она проехала на любимом пони по имени Балморал Ферн благородной английской породы под названием «Фелл».
14-летний пони прокатил Елизавету II, которая с детства увлекалась верховой ездой.
Это первое публичное появление королевы с 19 марта, когда она отправилась на карантин в Виндзорский замок. Там она находится на самоизоляции вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом — ему 10 июня исполнится 99 лет.
В последний раз королева появлялась на публике в конце марта при выезде из Букингемского дворца.