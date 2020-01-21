21 января 2020, 11:53
Елизавета II требует у Меган Маркл вернуть все украшения
Королева Великобритании Елизавета II забирает у герцогини Сассексой все драгоценности. Так как Меган Маркл отказалась от монарших обязанностей, больше у нее нет доступа к королевской сокровищнице, сообщил «Пятый канал».
Королева даже хочет вернуть колье с голубым камнем, которое принц Гарри подарил Маркл на свадьбу.
РИА ФАН написало, что герцогиня Сассекская смогла оставить лишь обручальное кольцо, принадлежавшее принцессе Диане. Но Елизавета II пыталась отобрать и его.