Елизавета II требует у Меган Маркл вернуть все украшения

Королева даже хочет вернуть колье с голубым камнем, которое принц Гарри подарил Маркл на свадьбу.

РИА ФАН написало, что герцогиня Сассекская смогла оставить лишь обручальное кольцо, принадлежавшее принцессе Диане. Но Елизавета II пыталась отобрать и его.