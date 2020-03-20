Елизавета II прокомментировала пандемию коронавируса

Елизавета II сообщила, что в стране началась тревога и неопределенность из-за распространения коронавируса. Поэтому она решила изменить свой привычный образ жизни и призвала всех остальных поступить также.

Кроме этого, королева заявила, что не стоит прекращать общаться с родными и близкими. Однако, стоит это делать не лично, а найти другой способ.

Монаршая особа также поблагодарила врачей и ученых за их работу.