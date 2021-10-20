Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от присужденной ей премии «Старушка года», посоветовав найти другого лауреата. Об этом написали NEWS.ru.

Эта премия присуждается каждый год и считается престижной в Великобритании. Королева не приняла ее, поскольку не ощущает себя «старушкой».

«Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять эту премию, и надеется, что вы найдете более достойного кандидата», — рассказали организаторы премии.