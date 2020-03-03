Елизавета II готова принять обратно в семью принца Гарри

По данным издания, на фоне семейных проблем у британской королевы ухудшилось здоровье и испортились отношения с принцем Гарри. Но после разговора с внуком она заверила его, что готова принять обратно в семью, так как любит его. Кроме того, она не против, чтобы к своим королевским обязанностям вернулась и супруга принца Гарри Меган Маркл, если она вернется в Лондон из Канады.