Елизавета II будет передвигаться по дворцу на гольф-багги

Королева Великобритании приобрела гольф-багги для перемещения по дворцу — из-за проблем со здоровьем ей тяжело много ходить. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Metro.

Издание сообщает, что здоровье королевы ухудшилось после перенесенного COVID-19.

Багги «Queen Mobile» рассчитан на четыре места. Автомобиль, обошедшийся королеве в 62 тысячи фунтов стерлингов, построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz. Багги способен развивать скорость до 43 миль в час. Он оборудован динамиками Bluetooth, имеет обогрев лобового стекла, холодильник и развлекательный экран.

Королева заразилась коронавирусом в конце февраля, но уже спустя несколько дней вернулась к выполнению своих обязанностей. Пресс-служба королевской семьи сообщала, что Елизавета провела дистанционные встречи по видеосвязи с послами Андорры и Чада всего через девять дней после того, как стало известно о ее болезни. Сообщалось, что ковид 95-летняя королева перенесла в легкой форме.