Елизавета Боярская выразила недовольство любовью мужа к шопингу

На странице Максима появились новые снимки. Его запечатлели во время примерки пижамы и шапки с ушами, информирует сайт «Дни.ру».

«Максим, блин, ну сколько можно там торчать? Зашел же только джинсы померить», — процитировал возлюбленную Матвеев в подписи к снимку.

Подписчики Максима решили, что его образ — дело рук жены. Они попросили Боярскую прекратить издевательства над супругом.

Ранее сообщалось, что внучка Михаила Боярского, 21-летняя Екатерина, записала первую песню под названием «Плохая девочка».