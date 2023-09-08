08 сентября 2023, 14:11
Елизавета Боярская впервые за два года появилась на публике
Актриса Боярская появилась на премии Корша после двух лет затворничества
Одна из самых востребованных актрис современности Елизавета Боярская впервые за два года вышла в свет. Заслуженная артистка России появилась на премии Корша Театра Наций, написал сайт kp.ru.
На церемонию знаменитость надела элегантное черное платье в пол и прошлась по красной дорожке. Однако вечер артистка провела в одиночестве — ее супруг Максим Матвеев отправился в Сочи, чтобы представить фильм «Триггер».
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Как отметило издание, Боярская давно не появлялась на публике — два года она вела затворнический образ жизни и не ходила на светские мероприятия. В начале сентября появились слухи, что у Боярской рак, писал сайт tvcenter.ru, однако сама артистка комментариев не давала. Боярская предпочитает не реагировать на сплетни.
Ранее в Красногорске прошли съемки семейного анимационного фильма «Малышарики. День рождения» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской. Эта кинокартина о том, как девочке купили необычный подарок, притом случайно, — волшебную коробку с живыми игрушками. Премьера фильма намечена на осень 2024 года.
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