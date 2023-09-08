Знаменитости 08 сентября 2023, 14:11 Елизавета Боярская впервые за два года появилась на публике Актриса Боярская появилась на премии Корша после двух лет затворничества РИА «Новости»

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Одна из самых востребованных актрис современности Елизавета Боярская впервые за два года вышла в свет. Заслуженная артистка России появилась на премии Корша Театра Наций, написал сайт kp.ru.

На церемонию знаменитость надела элегантное черное платье в пол и прошлась по красной дорожке. Однако вечер артистка провела в одиночестве — ее супруг Максим Матвеев отправился в Сочи, чтобы представить фильм «Триггер».

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Как отметило издание, Боярская давно не появлялась на публике — два года она вела затворнический образ жизни и не ходила на светские мероприятия. В начале сентября появились слухи, что у Боярской рак, писал сайт tvcenter.ru, однако сама артистка комментариев не давала. Боярская предпочитает не реагировать на сплетни.

Ранее в Красногорске прошли съемки семейного анимационного фильма «Малышарики. День рождения» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской. Эта кинокартина о том, как девочке купили необычный подарок, притом случайно, — волшебную коробку с живыми игрушками. Премьера фильма намечена на осень 2024 года.