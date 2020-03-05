    05 марта 2020, 23:11

    Елизавета Боярская поздравила мужа с успехом сериала «Триггер»

    Ирина Нагайникова

    Актриса Елизавета Боярская поздравила своего мужа и коллегу Максима Матвеева с успехом сериала «Триггер». Об этом сообщила «Экспресс газета».

    5 марта вышла последняя серия второго сезона отечественного сериала «Триггер». Максим Матвеев исполнил в нем главную роль, психотерапевта Артема Стрелецкого. Оба сезона имели огромный успех у аудитории.

    Супруга Матеева актриса Елизавета Боярская поздравила его в своем Instagram.

    «Это твой успех, ваш успех и ваш прорыв. Ко мне в эти недели то и дело подходили люди и говорили, — смотрим, не можем оторваться. Я так рада, я так горда!!! — написала Боярская. — Твой талант и твоя фантастическая работоспособность встретились с крутейшей командой и крутейшим материалом и получилась бомба!»

    Кроме того актриса поздравила и поблагодарила за «замечательное кино» других артистов сериала и всех его создателей.

    Подписчики согласились, что талант Максима Матвеева во всей красе раскрылся в этой работе.

    «Давно наш кинематограф так не удивлял»; «Отличная работа», — прокомментировали публикацию Боярской фанаты.

    Сериал «Триггер» рассказывает о психотерапевте, работающем в технике так называемой провокативной психотерапии. Он решает вопросы клиентов буквально за пару сеансов, выводя их из зоны комфорта оскорблениями и унижениями.