Елизавета Боярская поздравила мужа с успехом сериала «Триггер»

5 марта вышла последняя серия второго сезона отечественного сериала «Триггер». Максим Матвеев исполнил в нем главную роль, психотерапевта Артема Стрелецкого. Оба сезона имели огромный успех у аудитории.

Супруга Матеева актриса Елизавета Боярская поздравила его в своем Instagram.

«Это твой успех, ваш успех и ваш прорыв. Ко мне в эти недели то и дело подходили люди и говорили, — смотрим, не можем оторваться. Я так рада, я так горда!!! — написала Боярская. — Твой талант и твоя фантастическая работоспособность встретились с крутейшей командой и крутейшим материалом и получилась бомба!»

Кроме того актриса поздравила и поблагодарила за «замечательное кино» других артистов сериала и всех его создателей.

Подписчики согласились, что талант Максима Матвеева во всей красе раскрылся в этой работе.

«Давно наш кинематограф так не удивлял»; «Отличная работа», — прокомментировали публикацию Боярской фанаты.

Сериал «Триггер» рассказывает о психотерапевте, работающем в технике так называемой провокативной психотерапии. Он решает вопросы клиентов буквально за пару сеансов, выводя их из зоны комфорта оскорблениями и унижениями.