Елизавета Арзамасова опубликовала фото из роддома

Жена знаменитого фигуриста Ильи Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова стала матерью 14 августа. Звезда сериала «Папины дочки» сделала фото прямо из роддома, где сейчас находится вместе с ребенком. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

Знаменитость показала себя без косметики и со счастливой улыбкой. Она отметила, что чувствует себя с ребенком замечательно. У нее наконец появились силы, чтобы пообщаться со своими подписчиками.

Арзамасова рассказала, что в день рождения малыша их с супругом переполняли эмоции. Мальчик родился весом 3800 и ростом 53 сантиметра. Имя для ребенка звездная пара пока не придумала.

Поклонники актрисы написали в комментариях самые добрые пожелания и напутствия. Они назвали Лизу красивой и счастливой мамой, а ее малыша — настоящим богатырем.

Про отношения знаменитого хореографа с актрисой стало известно летом 2020 года. Россияне были очень удивлены вновь образовавшейся паре, ведь Илья Авербух значительно старше своей избранницы. Однако разница в возрасте влюбленных абсолютно не смущает.