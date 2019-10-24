Элизабет Олсен рассказала о «женской» сцене в «Мстителях: Финал»
Подробностями и своими впечатлениями Олсен поделилась в интервью изданию BuzzFeed. Речь шла о заключительных кадрах «Мстителей», в которых появляются почти все женские персонажи Marvel.
«Это было невероятно, но снимать было так утомительно. <…> Нам нужно было найти идеальный ракурс, чтобы было видно лицо каждого», — рассказала Олсен.
Она добавила, что каждая участница сцены прочувствовала важность момента, но его «построение» отняло очень много времени. Снимали сцену двумя разными камерами. Сначала в кадре появлялся Том Холланд, затем сама Элизабет должна была «правильно приземлиться, прыгая с ящика». Потом камера захватывала Данай Гуриру, которая играла Окойе.
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«Сцена должна была расти, должна была быть подвижной, и нам пришлось слаженно бегать вместе», — пояснила Элизабет Олсен.
Она также призналась, что была фанатом фильмов Marvel до того, как получила роль в «Мстителях». Больше всего Олсен нравится история «Железного человека».
«Они так хорошо сделаны, умны и забавны. Отличное сочетание развлечения, юмора и искренности», — подытожила актриса.